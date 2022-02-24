دول الاتحاد الأوروبي تعقد قمة طارئة في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اليوم الخميس قمة طارئة في بروكسل؛ لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأتي القمة بعد موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ونقلت قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم عن ميشال قوله إن "الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأضاف أن الخطوات الروسية "تنتهك أيضا النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية".

وشدد ميشال على أن "اللجوء إلى استخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. أود أن أشكركم على الوحدة التي أظهرتموها في الأيام الأخيرة، لا سيما من خلال التبني السريع لحزمة العقوبات من قبل المجلس".

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.

وتستهدف العقوبات نواب مجلس الدوما الروسي بالإضافة إلى 27 فردا وكيانا، وتنص العقوبات أيضا على حظر استيراد المنتجات من ونيتسك ولوجانسك.

وستتناول القمة "آخر التطورات" و"كيفية حماية نظام دولي قائم على القواعد" و"كيفية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وشعبها".

وكان الاتحاد الأوروبي وافق الإثنين الماضي على منح قرض بقيمة 1,2 مليار يورو لكييف.