

عرضت قناة العربية مقطع فيديو وصفته بـ"المتداول"، يُظهر رجلًا أوكرانيًّا وهو يودع ابنته باكيًّا قبل التحاقه بالمعارك، وذلك بعد بدء الغزو الروسي فجر الخميس.

وأظهر الفيديو الرجل وطفلته وهما يبكيان بحرقة قبل أن ترتاد إحدى الحافلات لنقلها إلى مكان آمن.



واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في عضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.