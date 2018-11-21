تقرير: سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اتهم ممثل جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار، اليوم الخميس، القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية 65 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام أسلحة محظورة.

وبحسب بيان لممثل لوهانسك، قصفت القوات الأوكرانية بلدتي بانكوفكا وكالينوفو-بورشيفاتو، بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات "مينسك" لتسوية النزاع، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "مقتل جندي من وحدات الدفاع الشعبي بالجمهورية في بلدة كالينوفو-بورشيفاتو، جراء القصف واحتراق مبنى سكني في بلدة بانكوفكا جراء تعرضه لضربة مباشرة"، وفقا لسبوتنيك.