محافظ مطروح يهنئ لاعبة كوميتيه من المحافظة لحصدها الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية

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هنا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ابنة المحافظة اللاعبة نور عبد القادر مصطفى، لحصدها الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية، في المحطة الثالثة والأخيرة من الرانك المصري كومتيه فردي وزن 37 ك أشبال بنات.

وحصلت اللاعبة على الميدالية الذهبية الأسبوع الحالي، بعد لعب 6 مباريات دون أن يتم تسجيل فيها نقطة واحدة.

وبذلك تكون المصنفة رقم 1 على مستوى الجمهورية في التصنيف التراكمي، وتنضم إلى منتخب مصر للأشبال بكل جدارة واستحقاق.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مشيدا بتميز وتفوق أبناء مطروح فى شتى المجالات والمسابقات.

وأكد على تقديم كافة الدعم والرعاية لكافة المواهب والنماذج المتميزة والواعدة؛ لإعلاء إسم المحافظة دائما بكافة المحافل، متمنيا لها مزيد من التميز والتفوق الرياضي للاعبة.

يذكر أن نور أحرزت ذهبية الرانك الأول وذهبية بطولة الجمهورية العام الماضي فئة الأشبال، تحت إشراف المدرب تامر عبد الرؤوف مدرب منتخب مصر للشباب والناشئين.

وتعد نور عبد القادر أول فتاة من مطروح تنضم لمنتخب مصر القومي للأشبال بلعبة الكاراتيه في تاريخ مطروح.