أستاذ موارد مائية عن توربين سد النهضة: لم يعمل حتى الآن

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على حديث الدكتور فاروق الباز العالم المصري حول أن سد النهضة آمن وليس معرضا للإنهيار، قائلا إن ما قاله الدكتور الباز ليس علميا ولا يستند إلى دراسات، حيث أنه كلام شخصي وليس كعالم.

وتابع، خلال لقاء خاص عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن سد النهضة يبنى حاليا بأموال أثيوبية خالصة، كاشفا أنه كان من المقرر أن تكون سعة السد 11 مليار متر مكعب ولكن رئيس الوزراء الأثيوبي السابق رفع سعته إلى 74 مليار متر مكعب.

وعن توليد كهرباء من سد النهضة، كشف أن التوربين الذي تم افتتاحه لم يعمل حتى الآن، ولم يولد منه أي كهرباء، منوها بأن لحظة افتتاح التوربين لم يكن يعمل من الأساس.

واعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه كان هناك مشاكل في هذا التوربين على مدار الأشهر الماضية وكانوا يحاولون حلها، ولكنهم لم يستطيعوا تأجيل الافتتاح حتى لا تحدث أزمة مع الشعب الأثيوبي.