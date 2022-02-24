أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية "أنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى بيراف إسناد مصر تنظيم دورة الألعاب الإفريقية للشباب بالقاهرة، خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنظم إثيوبيا دورة الألعاب الإفريقية، لكن قرر اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية سحب تنظيم البطولة من إثيوبيا بسبب الحروب الأهلية بها.

وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد حصلت على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية للشباب في أكتوبر 2020، حيث انتقلت من ماسيرو عاصمة ليسوتو، على الرغم من عدم الكشف عن سبب في ذلك الوقت.

وكانت أول نسخة للألعاب الإفريقية في عام 1965 بالكونغو، وفازت بها مصر التي كانت وقتها تحت مظلة الجمهورية العربية المتحدة.

وتعد مصر الأكثر حصدًا للميداليات في تاريخ دورة الألعاب الإفريقية للشباب برصيد 1079 ميدالية متنوعة، بواقع 431 ذهبية، و 328 فضية، و 320 برونزية.