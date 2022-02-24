تداول 2000 طن بضائع و415 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الخميس، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم الخميس، تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و415 شاحنة، و23 سيارة ملاكي.



وشملت حركة الصادرات تداول 1193 طن بضائع عامة ومتنوعة 201 شاحنة و 12 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات تداول 807 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 214 شاحنة و11 سيارة ملاكي، إضافة إلى 9 سفن علي أرصفة الموانئ.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، وعلى متنها 95 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 68 شاحنة، وسهد مغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 72 شاحنة، وسيارة ملاكي، والسفينة دليلة وعلى متنها 85 شاحنة، و9 سيارات ملاكي.



كما استقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج، وعلى متنهم 51 شاحنة بحمولة 807 أطنان بضائع عامة و 2 سيارة ملاكي، وشهد الميناء مغادرة السفينتين آيلة وسيناء، وعلى متنها 44 شاحنة بحمولة 1193 طن بضائع عامة و2 سيارة ملاكي.