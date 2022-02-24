قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ اللجنة ستسجتمع يوم السبت المقبل مع ممثلي الملاك والمستأجرين لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالإيجار القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن معالجة هذه الأزمة تتطلب وقتًا طويلًا، لا سيّما أن المحاولات السابقة لم تنهِ الأزمة، وأنّ المقاربات التي تم إجراؤها زادت تعقيدات الملف.

ولفت إلى أنّ المستأجر يعي أن الدولة تتجه نحو تصحيح هذا الميزان المختل من الأبعاد الإنسانية والقانونية والاقتصادية وكذا الأبعاد المرتبطة بالسلامة الإنشائية للعقارات.

وأشار إلى أن اجتمع مع ممثلين للملاك والمستأجرين على طاولة واحدة، وقال إن سن قانون قد يحمل مصالح طرف على حساب الآخر قد يؤدي إلى عدم الدستورية من الأساس.

وأكّد أن القانون الذي سيتم إصداره سيراعي تحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، وقال إنّ هذا القانون لا يجب أن يكون قصيرًا أو محددًا لكن يجب أن يتضمن كثيرًا من النصوص المفصلة التي تحدد مسؤوليات كل طرف والشرائح السعرية والتدرج.