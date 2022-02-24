مقدم مشروع قانون تجريم زواج الأطفال: ظاهرة موجودة تخلف كوارث مجتمعية

قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون تجريم زواج الأطفال وقّع عليه عُشر أعضاء المجلس (أكثر من 60 نائبًا).

وأضاف البرلسي - وهو مقدم مشروع القانون - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنّ هذا الملف كان يشهد قصورًا تشريعيًّا لأنّ القانون يُحدّد سن الطفل بـ18 سنة، وبالتالي فمن الطبيعي ألا يتم تزويج الطفل في سن أقل من ذلك.

غير أنه أفاد بعدم وجود نص في القانون (القائم حاليًّا) يُجرّم هذا الفعل، مشيرًا إلى أنّ التجريم الوحيد وارد في قانون العقوبات، وهو تجريم يتحدث عن توثيق الزواج.

ولفت إلى أنّ القانون المعمول به حاليًّا جعل البعض يُحرّر عقد زواج أمام أحد المحامين، وعند بلوغ السن القانونية (18 سنة) يتم توثيق العقد، مؤكّدًا أن هناك كوارث اجتماعية تنجم عن هذه الظاهرة.

وأوضح أنه في حال انفصال الزوجين من تلك الحالات فلن يتسنى العثور على أي مستند رسمي يثبت علاقة الزواج، ومن ثم لا تتمكن الزوجة من إقامة دعوى خلع أو إجبار الزوج على الطلاق.

ونوه بأن هناك ظاهرة حدثت خلال الفترات الماضية، مفادها أن أثرياء عرب يتزوجوا من أطفال ويسافرن معهم، ثم يُتركن في الخارج دون أي وجود أي مستند يثبت علاقة الزواج.

وكان رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من "البرلسي" وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.