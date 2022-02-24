أمين حلف الناتو: روسيا كانت جادة بشأن غزو أوكرانيا وليس الجهود الدبلوماسية

قال أمين حلف الناتو ينس ستولنبرج، إن روسيا اختلقت الذرائع لتبرير غزو أوكرانيا، مضيفًا: «عرضنا تلك الأمور وكشفناها منذ عدة أشهر، وكنا نأمل تقليل الأمر لمخاطر الغزو العسكري».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن روسيا رغم ذلك طبقت خططها التي جهزت لها منذ وقت طويل، منوهًا إلى أن موسكو حشدت القوات بهدف غزو أوكرانيا، رغم تأكيدها على مدار الأسابيع والأشهر الماضية بعدم وجود خطط للغزو.



وتابع: «كانت لديهم خطط ورأينا أنهم كانوا جادين بشأن غزو أوكرانيا طوال الوقت ولم يكونوا جادين بجهود الدبلوماسية»، قائلا إن أوكرانيا تتعرض لـ«غزو صارخ وواضح» من كل الجهات.



وذكر أن قوات الجو والبر والبحر الروسية تقود هذا الهجوم، معقبًا: «هذا خطير وهو هجوم على دولة مستقلة مسالمة ذات سيادة، والحرب تشكل معاناة كبيرة للمدنيين الأبرياء».