أسامة الأزهري: تجديد الخطاب الديني عنصر حيوي في جوهر الإسلام

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن التجديد في الخطاب الديني قضية شديدة الأهمية، لما تمثله من عنصر حيوي في جوهر الإسلام، الذي ميزه الله عن بقية الشرائع في أنه باقٍ حتى يوم القيامة.

وأضاف الأزهري، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن التغيرات في الزمان، مع المعطيات السابقة، تحتم على الدين الإسلامي أن يكون مشتملا في جوهره على مقومات وأدوات ومناهج وآليات تجعله قادرًا على تقديم أجوبة عن الأسئلة التي تطرح في كل زمان.

وأكد أن مفهوم تجديد الخطاب الديني يتمثل في مقدرة الدين على تقديم أجوبة لكل ما تطرحه الأزمان والإحداثيات المكانية المختلفة، فكل زمان يوجد به أسئلة وأفكار في جانب العقائد والفلسفات والأحكام الشرعية، مستشهدًا بالحديث النبوي: «إن الله يبعث لأمتي على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

وركز الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على أن جوهر التجديد يكمن في العقل القادر على فهم الإسلام من ناحية وإدراك الواقع من ناحية ثانية وإحسان الرابط بينهما من ناحية أخرى.