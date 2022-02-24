مصدر عن حادثة انفجار السفينة التركية: لم تبحر من أوكرانيا



قال مصدر مطلع إنّ الانفجار الذي تعرضت له سفينة تركية في البحر الأسود لم يكن بقنبلة، وأن السفينة لم تبحر من أوديسا الأوكرانية، وإنما من تركيا إلى مدينة روسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر لم تسمه قوله: "كان هناك انفجار على متن السفينة، لكنه قد لا يكون مرتبطا بقنبلة".

وأضاف: "السفينة بحد ذاتها لم تكن متجهة من أوديسا إلى رومانيا، ولكن من تركيا إلى مدينة روسية".

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق الخميس إلى أن "قنبلة" أصابت سفينة تركية في البحر الأسود في طريقها من أوديسا إلى رومانيا، مؤكدة عدم وقوع ضحايا في الحادث.