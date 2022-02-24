رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن هجوم موسكو على أوكرانيا «ليس بداية حرب بل نهاية لها»، وذلك حسبما نشره موقع «CNN عربي»، مساء الخميس.



وأردفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في حديث حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا بتصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية: «في البداية، هذه ليست بداية حرب، هذا أمر مهم للغاية.. هذه محاولة منا لمنع تطور الأحداث إلى حرب»، حسب قولها.



يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.