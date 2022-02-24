الرئيس الأوكراني يعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، قائلًا: «أوقفنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ولن نتنازل عن حريتنا لأنها القيمة الكبرى».

وأضاف خلال كلمة، صباح الخميس: «إن الاتحاد الروسي هاجم أوكرانيا هذا الصباح على غرار ألمانيا النازية التي هاجمت في الحرب العالمية»، لافتًا إلى أن الوقت قد حان «للنزول إلى الشارع ورفض الحرب مع أوكرانيا».

وناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كل من لهم خبرة في مجال القتال العسكري الذهاب إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض بغية التعبئة، مشددًا على أهمية اتباع كل التعليمات المفصلة.

وحثّ الأوكرانيين على التبرع بالدم لإغاثة المصابين الموجودين في المستشفى؛ لأن مساعدتهم ضرورية، معقبًا: «نحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا وشركاتنا ومستقبلنا يعول على هذا الأمر، علينا أن نعمل يد بيد لبناء المستقبل وتكون لدينا كل المنتجات اللازمة».

وأعرب عن امتنانه لكل النساء والرجال والسياسيين الأوكرانيين الذين دعموا استقلال أوكرانيا، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «عليكم أن تكونوا على استعداد للدفاع عن مدنكم وقراكم، وقرار المجلس الوطني للدفاع والأمن يؤيد من هم على استعداد للتعبئة لصالح بلدنا».