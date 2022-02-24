دول الاتحاد الأوروبي توافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف مجالات جديدة

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على الملامح الرئيسية لحزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمالية والنقل.