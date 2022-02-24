«إي أون» الألمانية تحذر من عواقب خطيرة للصناعة حال توقف واردات الغاز الروسي

حذرت شركة إي أون الألمانية للطاقة من تداعيات خطيرة بالنسبة للصناعة حال توقف واردات الغاز من روسيا على خلفية الصراع مع أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية تنشرها غدا الخميس، قال الرئيس التنفيذي للشركة الرائدة في مجال الطاقة، ليونهارد بيرنباوم إن بعض الشركات قد تغلق بسبب أزمة التوريدات.

وأضاف بيرنباوم أنه نظرا لاقتراب نهاية فترة التدفئة فإن وقف التوريد لن تكون له تأثيرات حادة في البداية " لكن في الشتاء المقبل لن تتمكن شركات الطاقة من تزويد عدد من العملاء الصناعيين بلا مشاكل".

تجدر الإشارة إلى أن نحو نصف الغاز الطبيعي المستخدم حاليا في ألمانيا وارد من روسيا.

وأعرب بيرنباوم عن أمله في أن تواصل جمهورية ألمانيا الاتحادية الحصول على غاز من روسيا، وأشار إلى أن موسكو واصلت توريد الغاز حتى في ظل حقبة الحرب الباردة رغم أن موسكو كانت تواجه صعوبات في بعض الأحيان في إمداد شركاتها.

ورأى بيرنباوم أنه ليس من الممكن التنبؤ بتداعيات الصراع بالنسبة لسوق الغاز، وقال:" ثمة أشياء كثيرة توحي بأن الأسعار ستبقى مرتفعة لفترة أطول"، وأضاف أن المهم بالدرجة الأولى في أسعار الغاز الطبيعي هو أن تقوم الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم للعمل على تخفيف الأعباء.