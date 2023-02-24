حبس جامع قمامة بتهمة فقأ عين مسئول بالوحدة المحلية في المنيا

قررت النيابة العامة بمدينة المنيا، حبس جامع بلاستيك، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإصابة مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساعد رئيس حي جنوب، في عينه (فقأ عين)، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول (إبراهيم.ا.ع - 54 عاما)، مساعد رئيس حي جنوب مدينة المنيا، مقيم بقرية تلة، إلى مستشفى طب وجرحة العيون الجامعي، مصابا بجرح قطعي بالعين اليسرى.

وأفادت التحريات الأولية لفريق إدارة البحث الجنائي بأنه أثناء مرور المجني عليه لمتابعة أعمال النظافة بشارع سري بجوار كوبري المنصورة القديم بحي جنوب مدينة المنيا، حدثت مشادة كلامية بينهما، حيث اعتدى المتهم عليه بزجاجة أصابته بجرح قطعي بالعين اليسري "فقأ العين".

وتحرر المحضر اللازم، وتمكنت سلطات الأمن من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.