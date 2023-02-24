ماكرون: حلفاء مجموعة السبع متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر لأوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن حلفاء مجموعة السبع "متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر" لأوكرانيا و"إحلال السلام"، وذلك خلال اجتماع مجموعة السبع بالفيديو كونفرانس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب ماكرون، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي .. متحدون وعازمون حتى تحقيق النصر".

وتدخل أوكرانيا اليوم الجمعة، عامها الثاني من نضالها ضد روسيا التي شنت عمليات عسكرية في 24 فبراير 2022 على أوكرانيا، في أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأبدت كييف على مدار العام مقاومة شرسة وحشد حلفاؤها في الغرب دعمهم ومساعدتهم لها.

وكان الرئيس الفرنسي قد أكد صباح اليوم دعم بلاده الثابت للشعب الأوكراني، مع مرور عام على بدء العمليات العسكرية الروسية، متمنيا "انتصارهم" وإحلال "السلام".

وكتب ماكرون - في تغريدة له على "تويتر" متوجها إلى "الأوكرانيين والأوكرانيات" - أن "فرنسا تقف بجانبهم" متمنيا "التضامن والنصر والسلام".