لجنة بالاتحاد الأوروبي ترفض عقار شركة ميرك آند كو المضاد لكوفيد- 19

تلقى العقار المضاد لكوفيد- 19 الذي أنتجته شركة "ميرك آند كو" توصية سلبية من لجنة تنظيمية بالاتحاد الأوروبي في ضربة لجهود الحصول على الموافقة للتسويق للدواء وهو على شكل أقراص في التكتل.

وبحسب بيان صدر اليوم الجمعة، لم يستطع مجلس المنتجات الطبية ذات الاستخدام البشري أن يخلص إلى أن العقاروالذى يحمل اسم لاجيفريو يقلل خطر النقل إلى المستشفى أو الوفاة أو يقلل فترة المرض أو وقت التعافي لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتعمق التوصية من ندرة أدوية كوفيد حيث فقدت أغلب المضادات الحيوية أحادية النسيلة فعاليتها في مواجهة السلالات الجديدة.

ويتم إجراء اختبارات لتحديد مدى فعالية مضادات الفيروسات الإضافية مثل إكسوكوفا الذي أنتجته شركة "شيونوجي آند كو"، الذي لم تتم الموافقة عليه إلا في اليابان.