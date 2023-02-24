ميقاتي: تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات قضية اختفاء إمام مسجد بعكار

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه على تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية في البلاد لكشف ملابسات قضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي إمام مسجد بلدة القرقف في عكار شمالي لبنان، والتي تثير جدلا واسعا في لبنان.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية عمليات البحث عن الشيخ الرفاعي، وذلك بعدما عثر على سيارته بالقرب من "مستشفى الهيكلية" في منطقة الكورة بمحافظة الشمال.

واستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وبحث موضوع اختفاء إمام مسجد بلدة القرقف في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.

كما تولت قاضية التحقيق الأولى في الشمال القاضية سمرندا نصار ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، وبدأت تحقيقاتها في القضية، وانتقلت إلى منطقة الكورة لمعاينة سيارة الشيخ الرفاعي، التي تم العثور عليها بالقرب من مستشفى الهيكلية.

ومن جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لكشف مصير الشيخ الرفاعي، وتم التواصل مع بعض المراجع في مدينة طرابلس، وعكار للوقوف منهم على آخر المعطيات والظروف التي رافقت عملية الاختفاء وتبادل المعلومات في هذا الخصوص.

وأكد مسئولون في الأمن العام لكل من اتصل بهم عدم معرفتهم بمكان اختفاء الشيخ الرفاعي، وانهم تلقوا تعليمات من المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم لمتابعة هذا الملف، وبذل الجهد اللازم لاماطة اللثام عن هذه القضية.

وأشار الأمن العام اللبناني: "بعد مرور 3 أيام على عملية الاختفاء، بدأت تصدر مواقف وتصريحات وتغريدات من بعض الأشخاص، ومن بينهم شخصيات معروفة ومسؤولة، تتضمن كلاما يحمل في طياته توجيه أصابع الاتهام في "خطف" الشيخ الرفاعي إلى الامن العام، مرفقا بتعابير تنم عن الكراهية والحقد والتحريض المذهبي، وتدعو الى التسلح والدعوة الى التحرك في الساحات."