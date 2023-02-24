إبراهيم عيسى: توجد جدية في الحوار الوطني وإجراؤه مهم لرقي المجتمع

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك جدية في الحوار الوطني، لكنه لا يغامر في التعويل عليه، موضحًا أن إجراء الحوار الوطني مهم للغاية وانعقاده في حد ذاته نجاح لأنه يدل على قدرة بناء الجسور بين الآراء المتناقضة.

وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج حديث القاهرة، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إجراء الحوار الوطني والنقاش بين القوى المختلفة شيء راقٍ جدًا ويُحدث رقيا في المجتمع، مردفا بـ: يجعل هناك مساحة طاقة وتفاؤل مهمة خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة حتى لو غير مسموح بالتوجع فيها ولكنها خانقة.

وأضاف عيسى: لما يبقى في المحصلة وفي هذه اللحظة يكون في حوار ينفتح وخصوصًا أنه مدعو إليه من عام ونحتاجه الآن في مجتمعاتنا بقوة، موضحًا أن التوقف عن نقاش تجاربنا السابقة أدى إلى أننا نكرر أخطاءها ونكاد لا نتعلم منها أبدًا.