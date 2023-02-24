الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن مبيعات أسلحة محتملة لروسيا

رفضت الصين الاتهامات الأمريكية، بأن بكين كانت تبحث إرسال مساعدة مميتة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وقالت إنها لم تبع أسلحة قط لأطراف ضالعة في صراع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي إحاطة صحفية دورية في بكين، اليوم الجمعة، سُئِلَ المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين، عن تقرير نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية أفاد بأن بكين تجري مفاوضات بشأن إرسال طائرات مسيرة مسلحة لروسيا. ورد المتحدث: "طالما أخذت الصين نهجا حذرا ومسؤولا تجاه صادرات الأسلحة، ولا تعرض أي مبيعات أسلحة لمناطق الصراع أو الأطراف الضالعة في الحروب".

وأضاف: "كان هناك الكثير من المعلومات المضللة مؤخرا بشأن الصين في هذا الشأن"، وتابع بالقول إن موقف الصين من أوكرانيا "يتلخص في جملة واحدة: الدفاع عن السلام وتشجيع المحادثات".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت الوزارة ورقة موقف تدعو إلى وقف لإطلاق النار في وقت سابق من اليوم.

وكانت مجلة دير شبيجل ذكرت أمس الخميس أن الجيش الروسي يتفاوض مع شركة صينية لإنتاج طائرات مسيرة، نقلا عن مصادرة لم تسمها.