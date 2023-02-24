شولتز في الذكرى الأولى للحرب: ألمانيا ستدعم أوكرانيا بكل قوة ومهما استغرق الأمر

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن بلاده ستدعم أوكرانيا "بكل قوة ومهما استغرق الأمر"، وذلك في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

وقال شولتز "ما يثير إعجابنا جميعا هو تصميم وشجاعة الأوكرانيين وكيف يدافعون عن حريتهم"، بحسب وكالة رويترز.

وتابع "ألمانيا تدعمهم في هذا بكل قوة ومهما استغرق الأمر"، مضيفا أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا، سواء الدعم المالي والإنساني أو في التسليح، بلغت أكثر من 14 مليار يورو (14.83 مليار دولار) حتى الآن.

وأضاف المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصارى جهدها "لضمان عدم التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".