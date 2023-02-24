 الرئيس الإيطالي: السلام يتطلب جهدا كبيرا لاستعادته - بوابة الشروق
الجمعة 24 فبراير 2023 6:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الإيطالي: السلام يتطلب جهدا كبيرا لاستعادته

سيرجو ماتاريلا
سيرجو ماتاريلا
روما- أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 5:00 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 5:00 م

 

قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إن "اليوم هو يوم خاص لأنه يكمل سنة طويلة من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

ونوه ماتاريلا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، خلال خطاب مراسم تقديم أوسمة الجمهورية، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي)، بأنه "في أوروبا لم نشهد حربًا لاحتلال أراض أو لضمها منذ الأحداث المأساوية للحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن السلام يتطلب جهدًا كبيرًا لاستعادته، ولكنه ليس فقط ثمرة اتفاقات بين الحكومات، بل ثمرة لمشاعر الشعوب وبلادنا استثمرت على الدوام في حضارة الحالة الإنسانية.

وأشار ماتاريلا -في كلمته- إلى أن "المجال الدولي لا ينفصل عن النطاق الوطني"، قائلاً: "هناك تأثير متبادل بين كيفية عيش المرء داخل المجتمع الوطني وفي المجتمع الدولي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك