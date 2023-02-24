مصادر أمنية تركية: تحييد العقل المدبر للتفجير الإرهابي بإسطنبول

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تمكن جهاز الاستخبارات التركي، عبر عملية بشمال سوريا، من تحييد العقل المدبر وراء تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في إسطنبول في نوفمبر الماضي.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إنه تم تحييد خليل منجي، عضو تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) الإرهابي والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي.

وأفادت المصادر بأنه تم تحييد الإرهابي منجي، عبر عملية في القامشلي بشمال سوريا يوم 22 فبراير الجاري.

يشار إلى أن منجي قام بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي أحلام البشير وبلال حسان، وأمّن هروب الأخير إلى خارج تركيا.

وأدي التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.