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الإمارات والجزائر تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:44 ص

 

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، آفاق تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام الجاري، وسبل تحفيز التعاون في المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الصناعة الجزائري، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في عدة مجالات.

من جانبه، أكد أحمد زغدار على العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وتطلع بلاده إلى تنمية التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

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