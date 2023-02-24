مجموعة العمل المالي تعلق عضوية روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومقرها باريس، تعليق عضوية روسيا بسبب عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت المجموعة -في بيان اليوم الجمعة- إلى أن تصرفات الاتحاد الروسي بشكل غير مقبول تتعارض مع المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة ونزاهة النظام المالي العالمي.

وأضافت المجموعة أن "روسيا ما زالت عضوًا في المجموعة، ويظل الاتحاد الروسي مسؤولاً عن التزامه بتنفيذ معايير مجموعة العمل المالي، ويجب أن يواصل الاتحاد الروسي الوفاء بالتزاماته المالية".

وفي الوقت نفسه، ذكرت دائرة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية أن تحرك مجموعة العمل المالي لا أساس له من الصحة ويتجاوز تفويض المجموعة.

وتعد المجموعة منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989، وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.