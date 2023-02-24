 مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا - بوابة الشروق
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مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

الرياض - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:14 ص

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، للاستجابة الطبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا ، يستفيد منها 218.138 فرد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقية -التي تم توقيعها على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث- سيتم بموجبها تشغيل منظومة عيادات متنقلة لـ20 عيادة بعد تجهيزها، ودعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية، وتأمين وتوزيع حليب الأطفال للفئات المتضررة من الزلزال.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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