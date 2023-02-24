الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف يهدد بالإطاحة بأوكرانيا

هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، بإسقاط أوكرانيا بالكامل، مؤكدا الدعاية الروسية بأن "النازيين الجدد يهيمنون عليها".

ويأتي ذلك في الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية للأراضي الأوكرانية.

وكتب ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "لهذا السبب، من المهم للغاية أن تحقق العملية العسكرية الخاصة هدفها، لتقليل التهديد لبلادنا بأكبر قدر ممكن، حتى إذا كان ذلك حدود بولندا".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الهدف هو "القضاء على النازيين الجدد بالكامل"، وإلا فإن الخطر سوف يظل كذلك حتى بعد التفاوض، "ومن جديد، سوف يثير الأشخاص الجدد المتعطشين للدماء والذين يصفون أنفسهم بالحكومة الأوكرانية الشرعية، صراعا عالميا ".

وكان ميدفيديف يعتبر ليبراليا إلى حد ما خلال الفترة التي قضاها رئيسا للوزراء، ورئيسا للبلاد. ولكنه يقدم نفسه الآن كمتشدد في سياق الحرب فيما يقترح المراقبون أنه يسعى لتأمين منصبه في هيكل السلطة بروسيا.

وبناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، أطلقت القوات الروسية عملية عسكرية ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022.