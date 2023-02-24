زيلينسكي يستدعي ذكريات مذبحة بوتشا بوصفها أسوأ لحظة في الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مذبحة المدنيين في بوتشا بأنها أسوأ لحظة منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق، قائلا إنه كان اليوم الأكثر فظاعة.



وأعاد زيلينسكي إلى الأذهان صور القتلى من المدنيين الذين عثر عليهم في ضاحية كييف، وبعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم وطالب بمحاكمة روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.



وقال في تصريحات للصحفيين إن أفضل لحظة في الحرب لا تزال أمامنا في المستقبل، ألا وهي "يوم النصر".



وردا على سؤال حول خيبة أمله الكبرى، قال إن الكثير من المواطنين غادروا العاصمة والبلاد دون إبداء أي مقاومة. وقال: "كل هؤلاء خيبوا أملي".



كما اعترف زيلينسكي بارتكاب أخطاء هو نفسه بشكل متكرر، قائلا إن ذلك يحدث أثناء عمله من الصباح إلى الليل. لكنه قال إنه يتعين عليه تجنب ارتكاب أخطاء قاتلة. وقال "أنا الضامن للدستور".