أوسكار 2023: فريق أزمات في حفل هذا العام بعد صفع ويل سميث لكريس روك العام الماضي

وأشار كرامر إلى أن أعضاء الفريق الجديد أصبحوا الآن أسرع في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وكانت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانغ، قد صرحت سابقا بأن الرد على صفع سميث لروك لم يكن سريعا بما يكفي.

وكان سميث قد صفع الممثل الكوميدي بعد أن ألقى مزحة حول شعر زوجة سميث، جادا بينكيت، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يتسبب في تساقط الشعر. وبعد عودته إلى مقعده، صرخ سميث مرارا موجها حديثه لروك: "ابعد اسم زوجتي عن فمك [كلمة بذيئة]".

وعلى الرغم من هذا الحادث، استمر سميث في الحفل وحصل لاحقا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".

وعلى الرغم من استقالة سميث لاحقا من الأكاديمية، فقد استغرق الأمر عدة أيام حتى تتخذ الأكاديمية قرارا بشأن عضويته. واستُبعد في النهاية من حفل توزيع جوائز الأوسكار ومن أي فعاليات أخرى للأكاديمية لمدة 10 سنوات.

وقال كرامر إن الفريق الجديد سيكون قادرا على التجمع "بسرعة كبيرة" للتعامل مع أي شيء قد يحدث في حفل توزيع الجوائز نفسه.