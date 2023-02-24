 زيلينسكي يدعو إلى قمة للسلام في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى مرور عام على بدء الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يدعو إلى قمة للسلام في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى مرور عام على بدء الحرب

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:51 م
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى قمة ومناقشة خطته للسلام.

وقال في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الشامل "كلما زاد عدد الدول المشاركة، كلما حصلنا على مزيد من الدعم".

وأوضح أنه لايتعين أن تشمل القمة شركاء أوكرانيا في الغرب فحسب، ولكن أيضا دول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية والصين والهند. ولم يتم تحديد موعد للقمة بعد.

تتضمن "صيغة السلام الأوكرانية" التي أعدها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والإفراج عن جميع أسرى الحرب وتشكيل محكمة لتقديم مجرمي الحرب الروس إلى العدالة وضمانات أمنية لأوكرانيا.

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