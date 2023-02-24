اندلاع حريق ضخم في أكبر منشأة لتخزين النفط في المكسيك (فيديو)

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أعلنت إدارة الطوارئ المكسيكية اندلاع حريق هائل في منشأة لتخزين النفط في توزانديبتل التابعة لشركة النفط والغاز المكسيكية الحكومية "بيميكس" في ولاية فيراكروز الشرقية.

وقالت الإدارة في بيانها: "اشتعلت النيران في خط أنابيب في منطقة منشأة توزانديبتل المملوكة لشركة "بيميكس"، وما زال الحريق مندلعا ويكافح موظفو الشركة وموظفو قسم الطوارئ لإطفائه".

وأشارت إلى أن الحديث يدور حول أكبر منشأة لتخزين النفط في المكسيك.

ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول سقوط قتلى أو جرحى.

ودعت السلطات السكان الذي يعيشون على مقربة من موقع الحادث إلى متابعة البيانات الرسمية بشأن الموقف.