أعلنت الدكتورة رانيا عليوة مدير ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نظمت أنشطة فنية وثقافية، تناولت دور أساليب التنشئة الاجتماعية في تعزيز قيم المواطنة النشطة بقرى حياة كريمة.

ونظم قصر ثقافة أبوقرقاص، حلقة بحثية عنوانها "دور أساليب التنشئة الاجتماعية في تعزيز قيم المواطنة النشطة" بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بأبو قرقاص، ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان والأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية بأبوقرقاص، والمجلس القومى للمرأة.

ودارت الحلقة البحثية حول دور أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بتعزيز المواطنة بأبعادها الثلاث الاجتماعي والنفسي والإعلامى، مع نخبة علمية وثقافية.

وناقش الدكتور محمد عبد الرازق أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب، مفهوم التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المنوطة بعملية التنشئة ابتداءا من الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأفاد بأن عملية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة ولا ترتبط بعمر وتطرق إلى وجود صلة وثيقة ما بين التنشئة الاجتماعية والمواطنة، وأن من خلال التنشئة الاجتماعية وتعزيز قيم الانتماء للوطن وقبول الآخر، مشيرا إلى أساليب التنشئة الإيجابية والسلبية وتأثير العوامل الخارجية على قيمنا وأخلاقنا.



ثم تطرقت الحلقة إلى البعد النفسي مع الدكتور سحر حسين عبده أستاذ الصحة النفسية كلية التربية وتناولت مفهوم المواطنة وتأثير الظروف النفسية فى شعور الفرد بالانتماء والوطنية.

وتطرقت لنظرية هرم ماسلو للاحتياجات والتى تتدرج من القاعدة الأولى توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان من المأكل والمشرب، ثم القاعدة الثانية الحاجة إلى الأمان والتى تشعر الفرد للحاجة للأسرة، ثم المجتمع وبالتالي تنمي لديه الإحساس بالانتماء للوطن.