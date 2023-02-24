محافظ قنا يتابع إزالة عدد من الطوابق السكنية المخالفة بنجع حمادي

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، إزالة عدد من الطوابق العليا المخالفة لبرجي سكني بمدينة نجع حمادي؛ بعد رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إنه تم إزالة الطابق السابع علوي بأحد العقارات السكنية وجارى إزالة الطابق السادس علوي بذات العقار، اللذان تم بنائهما بدون ترخيص على مساحة ٣٨٠ مترا مربعا، بالإضافة إلى أنه يجري إزالة الطابق الثاني والثالث والرابع علوي بعقار سكني آخر والتي تم بنائها بدون ترخيص على مساحة ١٥١ م٢، مؤكدا أن أعمال الإزالة تتم على حساب ملاك العقارات.

كما وجه محافظ قنا، بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من إزالة الطوابق المخالفة، وإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة أثناء تنفيذ حالات الإزالة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.