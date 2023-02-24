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وام: الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن القائمة المحلية للإرهاب

أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:41 م
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الجمعة، القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وأوضحت "يأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب".

وتشمل القائمة الأسماء التالية، حسن أحمد مقلد وراني حسن مقلد وريان حسن مقلد، أما الكيان الذي شملته القائمة فهو "سي تي إي إكس اكستشينج".

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