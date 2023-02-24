السعودية والأمم المتحدة تبحثان محاولات تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا

بحث مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الجمعة، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار نولين هايزر، محاولات تخفيف معاناة اللاجئين الروهينجا، وجهود السعودية الإنسانية في هذا الشأن.

وقال السحيباني، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن السعودية تؤكد دائمًا موقفها الثابت في دعم شعب الروهينجا بالإضافة إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية ومنحهم كامل حقوق المواطنة.

وأشار إلى أن السعودية تعد من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضررين في مختلف دول العالم بشكل عام، مضيفًا أن السعودية قدمت مساعدات إنسانية وتنموية للعديد من الدول من خلال عدة جهات أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والصندوق السعودي للتنمية والذي يؤكد اهتمام المملكة بأوضاع اللاجئين الروهينجا منذ أن استقبلت أول لاجئ منهم في خمسينيات القرن العشرين استشعارًا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.