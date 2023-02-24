 ماكرون في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: فرنسا تقف بجانب الأوكرانيين - بوابة الشروق
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ماكرون في الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا: فرنسا تقف بجانب الأوكرانيين

وكالات
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:23 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تضامن بلاده مع الأوكرانيين مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية، داعياً إلى "انتصارهم" وإحلال "السلام".

وكتب ماكرون على تويتر متوجهاً إلى الأوكرانيين والأوكرانيات أن فرنسا تقف بجانبهم، متمنياً "التضامن والنصر والسلام"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.


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