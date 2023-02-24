بريطانيا تمنح تأشيرات إقامة بما يقرب من ضعف الوتيرة قبل جائحة كورونا

منحت المملكة المتحدة تأشيرات إقامة في العام الماضي، بما يقرب من ضعف الوتيرة، التي كانت قائمة قبل الجائحة، حيث جاء المزيد من الأشخاص للعمل والدراسة في البلاد.

وأصدرت وزارة الداخلية إجمالي 1.4 مليون تأشيرة العام الماضي، بارتفاع من 714300، في عام 2019، قبل أن توقف عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا الكثير من السفر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وشكلت تأشيرات العمل نسبة كبيرة من تلك التأشيرات، حيث ذهبت تأشيرة واحدة من بين ثلاث إلى العمال الهنود.

وكانت هناك أيضا زيادات كبيرة في أعداد الوافدين من هونج كونج وأوكرانيا.

وتشير الأرقام إلى تناقض مع هدف حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في خفض الهجرة بشكل حاد، وهي واحدة من الأشياء الرئيسية، التي تعهد بها حزب المحافظين، بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).