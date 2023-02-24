 بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا - بوابة الشروق
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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

وكالات
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:17 ص

أعلنت بريطانيا، اليو الجمعة، فرض مزيد من العقوبات على روسيا، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية بأوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه في ساحة المعركة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دوليا ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية. كما ستستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وقطاع الدفاع، بحسب وكالة رويترز.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.


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