إيران تجري محاولة جديدة لحماية بحيرة أرومية الجافة

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تسعى إيران إلى حماية أكبر بحيرة داخلية في البلاد عن طريق فتح خط صناعي لتجديد مياهها، بعدما جفت إلى حد كبير.

وأعطى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رسميا، إشارة بدء العمل في المشروع الذي يهدف إلى حماية بحيرة أرومية بشمال غرب البلاد اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

ويغذي الخط سدا على بعد 36 كيلومترا. وبدأ المشروع الرئيس السابق حسن روحاني قبل ما يربو على ثماني سنوات.

وتأثرت إيران بشدة بالتغير المناخي والجفاف.

ويرمز مصير البحيرة، التي كانت مقصدا له شعبية لقضاء العطلات، إلى سوء إدارة البلاد. وجفت البحيرة بسبب السدود ومشروعات الري الزراعية وآلاف الآبار التي تم حفرها بصورة غير قانونية.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن سطح بحيرة أورمية تراجع بشدة. وذكرت مجلة "ناشونال جيوجرافيك" أن سطحها انكمش بنسبة 80% على الأقل في العقود الماضية. وكادت طيور الفلامنجو والبجع وأبو قردان والبط، تختفي من المنطقة.