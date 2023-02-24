خبير استراتيجي: روسيا تعثرت وسقطت في إخفاقات كبيرة خلال الحرب مع أوكرانيا

قال الدكتور أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت منذ سبع سنوات وليس في 24 فبراير الماضي، موضحًا أنه في بداية الحرب الجيش الأوكراني لم يكن جاهزا لهذه الحرب.

وأضاف «عليبة» خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن روسيا كان بها تعثر واخفاقات كبيرة خلال الحرب مع اوكرانيا ليس من المفترض الوقوع فيها، متابعا: «روسيا وقعت في أخطاء مش المفروض تقع فيها دولة بحجم روسيا».

وواصل أحمد عليبة: «المفروض أن روسيا مدرسة عسكرية لا تقع في أخطاء بمثل هذا الحجم خاصة وأن الحرب في الجوار وليس في مناطق بعيدة، بينما أوكرانيا تتحول لقوى عسكرية غربية منذ بداية الحرب مع روسيا».