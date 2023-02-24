 فيديو.. أندريه زكي: المسيحيون شعروا بأنهم جزء من كيان الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
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فيديو.. أندريه زكي: المسيحيون شعروا بأنهم جزء من كيان الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو


نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:27 م
أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن حال المسيحيين في الجمهورية الجديدة لمصر يتغير ويتحسن بشكل تاريخي وغير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف القس أندريه زكي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن المواطن المسيحي أصبح يشعر أنه جزء من الدولة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتابع: الدولة المصرية نجحت في إنهاء أزمة بناء الكنائس، كما أن بناء المدن الجديدة بها كنائس تشعر المسيحيبن أنهم جزء من كيان الدولة المصرية، وهذا ما نلمسه الآن.

وأوضح زكي أن أصبح المواطنين المسيحيين أصبحوا يشاركون في مجلس الشوري والنواب والمحليات، والهيئات النيابية.

وذكر أن أوضاع المسيحيين في مصر تعد الأفضل في المنطقة، كما أن هناك تطور كبير وملموس، يشعر به كل مسيحي الآن، كما أن صورة الغرب تجاه مصر تغيرت بعد اهتمام الدولة بملف الأقباط.

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