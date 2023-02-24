العراق يؤكد أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العلاقات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة، فضلا عن تنسيق المواقف في الملفات والقضايا التي تخدم الشعوب العربية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أهمية إنجاح المؤتمر الرابع والثلاثين للإتحاد البرلماني العربي، (الذي يستضيفه العراق من الفترة من 23 إلى 26 من الشهر الجاري)، واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة".

جاء ذلك خلال استقبال المندلاوي رئيس الوفد البحريني عبد النبي سلمان والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب والشورى البحريني.