منتخب الشباب يختتم أستعدادته لمواجهة السنغال

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أختتم المنتخب الوطني للشباب استعداداته لمواجهة منتخب السنغال غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقرر لها السابعة مساء على ستاد القاهرة.

ويحتل المنتخب الوطني للشباب المركز الثالث بعد جمع نقطة واحدة من التعادل في مباراة الافتتاح أمام موزمبيق سلبيًا والخسارة من نيجيريا في مبارة الجولة الثانية بهدف دون مقابل.

وحجز منتخب السنغال بطاقة التأهل من المجموعة إلى ربع النهائي بعد حصد ست نقاط.

وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخب مقسمة على 3 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى ربع النهائي بجانب الثنائي الأفضل كمركز ثالث.