محافظ أسوان يعتمد حركة محليات شملت 13 قيادة محلية لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حركة محليات شملت 13 قيادة محلية لوظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن كثمرة للتقييم الشامل الذي تم مؤخراً.

وتضمن الإعلان عن هذه الوظائف ثم إجراء جلسات المقابلات الشخصية التي ترأسها المحافظ على مدار 3 أيام حيث تم اختبار 69 متقدما من إجمالي 72 متقدما، في حين لم يخضع للاختبار 3 متقدمين بسبب تغيبهم أو اعتذارهم.

في السياق ذاته، وجه اللواء أشرف عطية بالإعلان عن مسابقة لتجديد الدماء بقيادات شبابية كمديرين في 14 إدارة بديوان عام المحافظة على أن يكون المتقدميين من العامليين بالديوان العام أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات أو الجهات الحكومية، على أن تقدم الطلبات باليد بإدارة الموارد البشرية بالديوان العام على مدار 15 يوماً اعتباراً من 26 فبراير الجاري وحتى 12 مارس القادم مستوفاة كافة المستندات المطلوبة.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أن التغييرات تستهدف تنشيط العمل الميداني ليل نهار، والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتحسين مستوى معيشتهم، ما يتوازى مع محاربة الفساد الإداري بوجوه جديدة يتم اختيارها وفق ضوابط وقواعد صارمة.

وذكر أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة لهم، يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع هذه القيادات الإلمام بمهامهم ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.