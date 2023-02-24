رئيس وزراء التشيك: روسيا تجاوزت كل حدود الإنسانية في الحرب على أوكرانيا

ذكر رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، أن روسيا تجاوزت كل حدود الإنسانية، بحربها على أوكرانيا وهذا هو أحد الأسباب وراء ضرورة انتصار أوكرانيا.

وفي حديثه بعد 12 شهرا من الحرب الروسية الأوكرانية، قال فيالا في مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، مترجم إلى اللغة الأوكرانية، إن أوكرانيا لا يزال بإمكانها الاعتماد على دعم التشيك، طبقا لما ذكرته "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس الوزراء التشيكي أن الصراع الذي بدأ في 24 فبراير العام الماضي، غير أوروبا.

وتابع أن مدن "بوشا" و"ماريوبول" و"كراماتروسك" والمئات من الأماكن الأخرى في أوكرانيا، أصبحت رموزا للصراع بين الحضارة والهمجية.

كانت جمهورية التشيك قد نشرت تفاصيل المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا، وذلك لأول مرة أمس الأول الأربعاء.

وقالت الحكومة في براغ إن الهيئات التابعة للدولة، وشركات الأسلحة، زودت أوكرانيا بـ89 دبابة قتالية و226 مركبة مشاة قتالية و38 مدفع هاوتزر وستة أنظمة دفاع جوي وأربع مروحيات قتالية للتصدي للحرب الروسية.

كما جرى توفير 33 قاذفة صواريخ وأكثر من 60 ألف قطعة ذخيرة صواريخ ومليون ونصف طلقة ذخيرة للبنادق وذخائر أخرى.

وبحسب البيانات، تبلغ القيمة السوقية لما تم إرساله من مخزونات الجيش التشيكي وحده ما يربو على 420 مليون يورو (445 مليون دولار).

ووصلت إلى أوكرانيا أول دفعة أسلحة ثقيلة من التشيك بعد 14 يوما فقط من بدء العملية العسكرية الروسية.