وزير الخارجية اليمني يبحث مع السفراء العرب لدى لندن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، مع السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة، تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا للمرجعيات الثلاث.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن اللقاء تطرق إلى أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية؛ للدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي وأدواته الساعية لنشر الفتن والفوضى، وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية.

كما تم خلال اللقاء، التنويه بالموقف العربي الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية، إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.