الأمين العام للأمم المتحدة: حياة شعب أوكرانيا أصبحت جحيما

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إحلال السلام في أوكرانيا، قائلا إن حياة الناس تحولت إلى جحيم.



وألقى الأمين العام للأمم المتحدة خطابا شديد اللهجة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة في حين يحيي العالم ذكرى مرور عام على شن موسكو غزوها الشامل.



وقال "الحياة جحيم لايطاق لشعب أوكرانيا"، مطالبا بتحقيق السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة.



في غضون ذلك، قال جوتيريش إن 6ر17 مليون شخص في أوكرانيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



وأشار إلى أنه جرى التحقق من وقوع أكثر من 700 هجوم على منشآت صحية، وتأكيد استهداف 3000 هجوم على مدارس وجامعات.