مجموعة السبع تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا

تعهدت دول مجموعة السبع بتقديم دعمها الكامل لأوكرانيا وحثت روسيا على سحب قواتها من أراضيها على الفور.

وقال البيان الختامي لرئاسة المجموعة التي ترأسها حاليا اليابان، بعد لقاء على الإنترنت لرؤساء الدول والحكومات انضم إليه اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لقد بدأت روسيا هذه الحرب ويمكن لروسيا أن تنهيها، ونحن ندعو روسيا إلى إنهاء عدوانها المستمر وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من جميع الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا".

وكرر زعماء مجموعة السبع في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قائلين: "دعمنا لأوكرانيا ثابت طالما استمرت الحرب".

وأضاف البيان الختامي أن "العقوبات المنسقة" التي تم اتخاذها حتى الآن والإجراءات الاقتصادية الأخرى التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الشريكة لها ضد روسيا سيتم تصعيدها.

وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع: "نحن ملتزمون بزيادة دعمنا الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا، وزيادة التكاليف التي تتحملها روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية، ومواصلة التصدي للتأثير السلبي للحرب على بقية العالم، ولا سيما االشرائح الأكثر ضعفا لاتخاذ الإجراءات اللازمة."

تضم مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان، وتتولى الحكومة اليابانية الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام.

فرضت اليابان، تماشيا مع الغرب، عقوبات على روسيا، وتدعم أوكرانيا، ومع ذلك فإن الدستور السسلمي لا يسمح لليابان بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.